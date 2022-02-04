Беларусь предложила включить в карту индустриализации ЕАЭС проекты в химпроме и производстве мебели

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила включить в карту индустриализации Евразийского экономического союза свои проекты в химической промышленности и в сфере производства мебели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам третьего заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, которое прошло под председательством члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

На заседании министр ЕЭК сообщил, что 10 инвестиционных проектов, включенных в карту индустриализации ЕАЭС, уже реализованы в Беларуси, Казахстане и России. "Одновременно в рамках совещания принято решение об обновлении содержательной части карты. В частности, представители Беларуси предложили дополнить документ проектами этой страны в химпроме и в сфере производства мебели, а Кыргызстан обозначил свой потенциал в легкой промышленности", - проинформировали в пресс-службе.

"Еще одна значимая новость - начало работы по включению в информационную базу союза крупных и значимых инвестпроектов Узбекистана. Инициативу участия в этой работе озвучил 10 декабря прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Конкретные подходы и механизмы участия государств-наблюдателей в работе Евразийского экономического союза по отдельным направлениям и проектам станут предметом обсуждения на площадке Евразийской экономической комиссии в ближайшее время", - отметил Артак Камалян.

На заседании были рассмотрены приоритетные направления работы по импортозамещению в ЕАЭС. Его участники поддержали преобразование рабочей группы высокого уровня в комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях экономики, включая авиационную промышленность. "Мы выполняем поручения руководителей наших стран, которые неоднократно подчеркивали важность создания такой комиссии. Конкретные функции и задачи создаваемого органа будут детально проработаны с профильными министерствами стран союза", - сообщил Артак Камалян.

На совещании директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев обозначил направления дальнейшей работы ЕЭК и стран ЕАЭС по импортозамещению. Речь идет об использовании таких механизмов, как промышленные кластеры, межгосударственные программы и проекты, евразийские технологические платформы.-0-