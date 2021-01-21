Беларусь предложила внести изменения в технический регламент ТС о безопасности упаковки

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси запланирована разработка ряда государственных стандартов в области установления требований к экологически безопасной упаковке, в том числе и к биоразлагаемой упаковке. Кроме того, наша страна по инициативе Госстандарта предложила внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки", - отметил представитель Минприроды.

Максим Тарасов сообщил, что для снижения негативного воздействия пластиковой упаковки и ее отходов на окружающую среду министерство по поручению правительства и совместно с другими заинтересованными госорганами проводит целенаправленную работу по ограничению использования такой упаковки с ее замещением на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги. Так, постановлением Совета Министров от 30 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Данным планом предусмотрено реализация 19 мероприятий в различных сферах и областях.

"НАН Беларуси запланировала проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению наиболее перспективных экологических направлений, а также экономической целесообразности и технологии получения биоразлагаемых материалов упаковки. Ведется также поиск альтернативных вариантов замещения пластиковой упаковки, внедрение новых перспективных технологий по созданию производства экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки", - проинформировал заместитель начальника главного управления.

Специалист подчеркнул, что на данный момент не идет речь о полном и одномоментном отказе от использования пластика, это поэтапная работа. "Основным является общественное осознание данной проблемы. Важно, чтобы у каждого появилось личное желание и стремление к этому, то есть если каждый из нас будет, например, стараться минимизировать количество пластиковых пакетов, которые он приобретает в торговых объектах, откажется от использования одноразовых упаковочных пакетов, будет сортировать отходы, то совместными усилиями мы многого добьемся и снизим негативное воздействие пластиковой полимерной упаковки на окружающую среду", - подчеркнул он.

Всего в Беларуси зарегистрировано 196 объектов по использованию отходов пластмасс, на 85 из них используются только собственные отходы. Этими объектами перерабатывается 92 наименования отходов пластмасс. Их общая мощность составляет около 113 тыс. т в год. "Но у нас есть национальная стратегия по обращению с отходами, а также концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (ТКО) и полигонов для их захоронения. Согласно данной концепции, до 2030 года предусмотрено создание сети из 30 межрегиональных современных объектов по обращению с ТКО для их сортировки, использования, а также экологически безопасного захоронения", - сообщил Максим Тарасов.-0-