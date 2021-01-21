Беларусь предложила внести изменения в технический регламент ТС о безопасности упаковки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:50 Правительство утвердило госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2025 года Общество
15:41 Минская милиция напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях Регионы
15:38 В Минске из-за порыва теплосетей 22 января не будут работать школа и ясли-сад на ул.Ольшевского Регионы
15:37 ФОТОФАКТ: В Гродно прошли соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба - 2021" Спорт
15:36 Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию Происшествия
15:32 "Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн Экономика
15:23 В Гродненской области 12 человек пострадали от кибермошенников в этом году Происшествия
15:13 Умер известный белорусский художник Борис Заборов Культура
15:08 Популяция благородного оленя в Витебской области к 2025 году увеличится в два раза Регионы
15:03 Беспорядки после инаугурации Байдена прошли в Портленде и Сиэтле В мире
14:49 Глава МИД Беларуси и посол России обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве Политика
14:39 Арт-гостиная Минска приглашает в путешествие по пейзажам Павла Кондрусевича Культура
14:34 В Беларуси за год издается свыше 1 тыс. книг для детей - Андриевич Культура
14:25 Городская больница №3 в Гродно возвращается к обычному режиму работы Регионы
14:23 Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии Экономика
14:09 МВД России не исключает попыток дестабилизации ситуации в стране В мире
14:09 Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами Политика
14:02 Более чем на 500 объектах в Витебской области создадут безбарьерную среду в этом году Регионы
13:59 Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование? Президент
13:56 Прорабатываются визиты в Беларусь парламентариев Швейцарии и Молдовы Политика
13:49 Венгрия первой в ЕС разрешила применение российской вакцины "Спутник V" В мире
13:43 Лазерный аппарат для лечения длительно незаживающих ран установили в Брестской облбольнице Регионы
13:39 Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества Технологии
13:32 Взрывы в Багдаде: 23 человека погибли, более 50 ранены В мире
13:26 Белорусский рубль на торгах 21 января укрепился к трем основным валютам Экономика
13:21 В Могилеве таксист присвоил чужой кошелек, в котором было около Br7 тыс. Происшествия
13:16 СК разбирается в обстоятельствах замыкания ж/д путей и вывода из строя сигнализации Происшествия
13:08 Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть Экономика
13:07 В Подмосковье задержали двух подростков, планировавших вооруженное нападение на школу В мире
12:58 В Витебске задержали двух человек за оскорбления милиционеров Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
21 января 2021, 12:05

Беларусь предложила внести изменения в технический регламент ТС о безопасности упаковки

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси запланирована разработка ряда государственных стандартов в области установления требований к экологически безопасной упаковке, в том числе и к биоразлагаемой упаковке. Кроме того, наша страна по инициативе Госстандарта предложила внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки", - отметил представитель Минприроды.

Максим Тарасов сообщил, что для снижения негативного воздействия пластиковой упаковки и ее отходов на окружающую среду министерство по поручению правительства и совместно с другими заинтересованными госорганами проводит целенаправленную работу по ограничению использования такой упаковки с ее замещением на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги. Так, постановлением Совета Министров от 30 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Данным планом предусмотрено реализация 19 мероприятий в различных сферах и областях.

"НАН Беларуси запланировала проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению наиболее перспективных экологических направлений, а также экономической целесообразности и технологии получения биоразлагаемых материалов упаковки. Ведется также поиск альтернативных вариантов замещения пластиковой упаковки, внедрение новых перспективных технологий по созданию производства экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки", - проинформировал заместитель начальника главного управления.

Специалист подчеркнул, что на данный момент не идет речь о полном и одномоментном отказе от использования пластика, это поэтапная работа. "Основным является общественное осознание данной проблемы. Важно, чтобы у каждого появилось личное желание и стремление к этому, то есть если каждый из нас будет, например, стараться минимизировать количество пластиковых пакетов, которые он приобретает в торговых объектах, откажется от использования одноразовых упаковочных пакетов, будет сортировать отходы, то совместными усилиями мы многого добьемся и снизим негативное воздействие пластиковой полимерной упаковки на окружающую среду", - подчеркнул он.

Всего в Беларуси зарегистрировано 196 объектов по использованию отходов пластмасс, на 85 из них используются только собственные отходы. Этими объектами перерабатывается 92 наименования отходов пластмасс. Их общая мощность составляет около 113 тыс. т в год. "Но у нас есть национальная стратегия по обращению с отходами, а также концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (ТКО) и полигонов для их захоронения. Согласно данной концепции, до 2030 года предусмотрено создание сети из 30 межрегиональных современных объектов по обращению с ТКО для их сортировки, использования, а также экологически безопасного захоронения", - сообщил Максим Тарасов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
"Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн
Фото из архива Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 21 января укрепился к трем основным валютам
Фото из архива Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
Фото из архива Действие антидемпинговой пошлины на поставки в ЕАЭС ж/д колес из Украины прекращается с 22 января
Фото из архива Новые строительные нормы о техническом состоянии зданий приняты в Беларуси
Главное
Во время совещания От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование?
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Новоселы дома "Чарльстон" уже получили ключи! Спешите за квартирой в Минске на Рождественской акции!
Топ-новости
Лукашенко выступил за введение в Беларуси самых жестких мер за неуплату налогов
Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами
Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378
"Беларуськалий" заявил о готовности продолжать работу с норвежской Yara
СК разбирается в обстоятельствах замыкания ж/д путей и вывода из строя сигнализации
Делегат ВНС: поддержка института семьи и детей - один из важных аспектов развития страны
"Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн
Новые строительные нормы о техническом состоянии зданий приняты в Беларуси
Беларусь предложила внести изменения в технический регламент ТС о безопасности упаковки
До +4°С ожидается в Беларуси днем 22 января
Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд - Генпрокуратура
Лазерный аппарат для лечения длительно незаживающих ран установили в Брестской облбольнице
ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах в связи с потеплением
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.