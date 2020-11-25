Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила внести изменения в технический регламент "О безопасности упаковки", действующий на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что данный техрегламент вступил в силу с 1 июля 2012 года. "По результатам практики его применения в него трижды вносились изменения, - сказала она. - В целом реализация требований техрегламента не вызывала особых вопросов у игроков рынка союза. При этом существуют вопросы, связанные с определением требований к упаковке из новых видов материалов, а также со снижением уровня их отрицательного воздействия на окружающую среду. В этой связи Беларусь, которая является разработчиком техрегламента, предложила внести в него ряд изменений. Соответствующий проект изменений был включен в план разработки и внесения изменений в техрегламенты. Предполагается, что документом будет предусмотрено уточнение области применения техрегламента в отношении отдельных видов упаковки, а также корректировки показателей безопасности отдельных ее видов".

В настоящее время документ подготовлен для направления на публичное обсуждение, также этот вопрос будет рассмотрен на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию и применению санитарных и фитосанитарных мер 10 декабря. "Неурегулированным пока остается вопрос запрета к выпуску в обращение легких полимерных пакетов толщиной до 50 микрометров", - добавила Ия Малкина.-0-