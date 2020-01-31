Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, Беларусь с 1 января приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. "Хочу заверить всех присутствующих, что белорусская сторона намерена предпринять все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции", - подчеркнул руководитель правительства.

В первую очередь внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий. Одним из инструментов достижения этой цели, по словам Сергея Румаса, является усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, прежде всего в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий.

"Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза, - отметил Сергей Румас. - Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, мы связываем также с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других".

Решению этих задач, по словам премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.

Важное место во время председательства Беларуси в органах ЕАЭС займет работа по инкорпорированию ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Премьер-министр предложил начать реализацию совместных проектов по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы "Пояс и путь".

Сергей Румас призвал стороны к конструктивному взаимодействию и выразил надежду на достижение совместными усилиями действительно важных и эффективных результатов развития ЕАЭС.-0-

Румас: IT-сфера - национальный приоритет развития Беларуси "Ставя перед собой амбициозную цель по созданию IT-страны, мы приняли вызов по перестраиванию экономики, переводу ее на цифровые рельсы", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.