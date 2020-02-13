Беларусь представила градостроительный потенциал на форуме в ОАЭ

13 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь представила градостроительный потенциал на Всемирном форуме городов, который проходит 8-13 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Тема форума - "Города возможностей: соединение культуры и инноваций". В этом году в мероприятии приняли участие более 18 тыс. делегатов из 168 стран мира. На форуме прошли пленарные сессии и открытые дискуссии, обсуждались новые подходы и методы использования культуры и инноваций в качестве движущей силы устойчивой урбанизации.

Заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Алексей Ананич рассказал о проводимой государственной политике в области градостроительства, технического нормирования, регулирующего вопросы безбарьерной среды, энергоэффективности. Он также затронул вопросы охраны окружающей среды, защиты и правового регулирования охраны памятников историко-культурного наследия, результатах госпрограмм "Культура Беларуси" и "Замки Беларуси".

Во время форума Алексей Ананич провел рабочие встречи с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф и руководителем отдела передовой практики ООН-Хабитат, координатором направления Россия-СНГ Осой Джонсон. Эксперты обсудили результаты сотрудничества и направления дальнейшего взаимодействия, предложения по реализации совместных проектов.

Замминистра посетил объект строительства Всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае. Он оценил ход строительства национального павильона Беларуси и соблюдение графика выполнения работ. Алексей Ананич также провел двусторонние встречи с потенциальными партнерами, заинтересованными в поставках белорусских строительных материалов и предоставлении проектных (проектирование многофункциональных комплексов, спортивных сооружений, медцентров, объектов жилья и промышленности) и строительных услуг в ОАЭ.

Всемирный форум городов был организован в 2002 году программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) для рассмотрения одной из самых важных мировых проблем современности: стремительной урбанизации и ее влияния на общины, города, экономику, изменение климата и политику.-0-