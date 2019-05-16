Беларусь представила крупнейшую национальную экспозицию на сельскохозяйственной выставке в Баку

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей "Беларусь. Вкус природы" представлена на международной сельскохозяйственной выставке в столице Азербайджана. Белорусский павильон в этом году стал крупнейшей национальной экспозицией на ключевой сельскохозяйственной выставке региона. Об этом БЕЛТА сообщили в УП "Белинтерэкспо".

Участниками выставки в Баку стали свыше 200 компаний из 20 государств. Беларусь представляют 25 организаций и предприятий, которые демонстрируют продукцию сельскохозяйственного машиностроения, оборудование и технологии, продукты питания, кондитерские изделия и напитки. Делегация Беларуси включает более 50 представителей руководства отечественных предприятий.

В день открытия выставки белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Белорусская экспозиция расположена сразу в двух павильонах и занимает более 200 кв.м. Стенды оформлены в стилистике дома из красного кирпича с витражными окнами, открытой верандой, камином и дымоходом.

Организации Национальной академии наук Беларуси презентуют инновационное оборудование для сельского хозяйства. Это, в частности, энергоэффективный комбайн для уборки ягод, светодиодные светильники и тепличные облучатели для выращивания растений в парниковых хозяйствах. Компания "Белагро Бел" демонстрирует мультибрендовый портфель сельскохозяйственной техники белорусского производства и комплексные решения для обработки широкого спектра сельскохозяйственных культур.

В секции кондитерских изделий, напитков и бакалеи представлены ведущие белорусские производители. Бобруйский "Красный пищевик" представляет новинки, разработанные для выставки: зефир в форме цветка розы, со вкусом граната и дюшеса, мармелад в форме бутылочек со вкусом текилы, вина или коньяка. Гомельский "Спартак" презентует горький и молочный шоколад, а также белый с миндалем и кокосом, с фундуком и бисквитными шариками, с фундуком и злаками. Представлена продукция Минского маргаринового завода, крупнейших белорусских производителей молочной продукции, изделий из мяса и мяса птицы, детского питания.

На информационном стенде экспозиции, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой, демонстрируется экономический, туристический и культурный потенциал Беларуси, презентованы справочно-информационные издания об экспортном и инвестиционном потенциале страны. На выставке проходят B2B-сессии белорусских компаний с азербайджанскими дистрибьюторами и бизнесменами.

Работа выставки продлится по 17 мая. Организаторами белорусской экспозиции выступили предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при содействии посольства Беларуси в Азербайджане.-0-

Фото предоставлены выставочным предприятием "Белинтерэкспо"