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Экономика
20 сентября 2021, 10:23

Беларусь представила национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии

Фото belinterexpo.by
Фото belinterexpo.by

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила национальный павильон на международной сельскохозяйственной выставке Нови-Сад в Сербии. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Беларусь стала крупнейшим иностранным участником выставки: представлена продукция более чем 30 компаний. Среди участников экспозиции - известные белорусские бренды.

Солигорская птицефабрика демонстрирует куриные и перепелиные яйца, копченые на березовых и ольховых опилках с горчицей, черным перцем, чесноком и куркумой, а компания "Молочный мир" - сычужные и мягкие сыры, стерилизованное молоко, масло, сливки. Предприятия "Белшина", "Могилевхимволокно", "Лакокраска" и Завод горного воска представляют новинки и разработки химической и нефтехимической промышленности. В числе образцов продукции компании "Белшина" - шины для тракторов, сельскохозяйственных машин и самосвалов, обеспечивающие повышенное сопротивление порезам и сколам, полиэфирные волокна, лакокрасочные материалы, а также парафины, воска, смазочно-охлаждающие технологические средства.

Ряд инновационных разработок, включая биотехнологические решения для агропромышленного комплекса, демонстрируют институты Национальной академии наук Беларуси. Препараты для защиты и стимуляции роста растений представляют Институт микробиологии и Институт общей и биоорганической химии. Биоаналог лактоферрина человека, используемый для производства продукции в области медицины, фармацевтики, косметологии, пищевой промышленности, демонстрирует Научно-производственный центр по животноводству.

Новинку - полурядный комбайн для уборки ягод аронии, черной смородины, крыжовника и шиповника - предлагает вниманию сербских фермеров Научно-производственный центр по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси. Экономия затрат при использовании комбайна составляет 30% по сравнению с аналогами.

Возможности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов "Палессе" демонстрирует предприятие "Гомсельмаш" - один из лидеров мирового рынка сложных сельхозмашин. Образцы техники производства Минского тракторного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов и других производителей сельхозтехники презентует на открытой площадке выставки совместное предприятие "Беларус-Агропанонка".

В мероприятиях приняла участие представительная делегация из Беларуси: министр промышленности Петр Пархомчик, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, руководители белорусских предприятий-экспортеров.

На выставке презентован промышленный потенциал Беларуси. Состоялось также подписание меморандума о намерениях по созданию сборочного производства электробусов между предприятием "Белкоммунмаш" и сербской компанией "Техноград". На полях выставки состоялся ряд встреч и консультаций.

Белорусские предприятия провели переговоры с несколькими десятками представителей регионального бизнеса, обсудили сотрудничество по ряду направлений. В частности, фермеры из Сербии проявили интерес к приобретению самоходных агрегатов для уборки яблок производства НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Сербии, Торгово-промышленной палаты Сербии.

Международная сельскохозяйственная выставка International Agricultural Fair Novi Sad - крупнейшая выставка региона Юго-Восточной Европы. В 2021 году участие в выставке принимает более 600 компаний. Национальные павильоны представили 9 стран: Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия и Чехия. Выставка продолжит работу до 24 сентября.-0-

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