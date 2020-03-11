Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти - Румас

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.
"Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ, - сказал Сергей Румас. - На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора".
Вместе с тем, Сергей Румас не стал конкретизировать суть новых предложений. "Я не хотел бы сейчас эти предложения озвучивать, - ответил он на уточняющий вопрос. - Подождем, когда наши коллеги ответят".-0-