Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти - Румас

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ, - сказал Сергей Румас. - На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора".

Вместе с тем, Сергей Румас не стал конкретизировать суть новых предложений. "Я не хотел бы сейчас эти предложения озвучивать, - ответил он на уточняющий вопрос. - Подождем, когда наши коллеги ответят".-0-

Повестка дня сотрудничества Беларуси и России не ограничивается нефтяными вопросами - Румас По словам премьер-министра Беларуси, на первой полноформатной встрече с Михаилом Мишустиным были обсуждены все аспекты двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон. "И в принципе я удовлетворен результатами переговоров", - отметил Сергей Румас.

Румас: паники на белорусском валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться "Вы видите, что в последние дни произошел отскок и никакой паники на валютном рынке нет, очередей в обменных пунктах нет, - сказал Сергей Румас, отвечая на вопрос о влиянии падения мировых цен на нефть на Беларусь. - Я думаю, что ситуация будет выравниваться".

Румас: независимо от договоренностей с Россией Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти "Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ. - Прим. БЕЛТА) в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет", - подчеркнул премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

В стратегии евразийской интеграции в числе несогласованных остаются тарифы на прокачку энергоносителей - Румас Отвечая на уточняющий вопрос, каких сфер касаются несогласованные вопросы, премьер-министр Беларуси Сергей Румас пояснил: "Два проблемных вопроса касаются единых подходов к тарифообразованию на прокачку энергоносителей. Это такой, наверное, основной вопрос".