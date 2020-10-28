Беларусь представила в МАГАТЭ доклад об обращении с отработавшим топливом и радиоактивными отходами

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной, 7-й Национальный доклад Беларуси о выполнении Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами представлен в МАГАТЭ, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзора).

Доклад разработан Госатомнадзором в сотрудничестве с другими заинтересованными госорганами. Он содержит перечень установок, осуществляющих деятельность по обращению с отработавшим топливом и радиоактивными отходами в Беларуси, сведения о государственной политике и практике в данной сфере, выполнении рекомендаций по итогам рассмотрения предыдущего доклада и другую информацию. Документ охватывает деятельность и события за 2017-2020 годы.

В соответствии с установленной процедурой страны, ратифицировавшие объединенную конвенцию, изучат национальные доклады других договаривающихся сторон, сформулируют вопросы к ним, а также дадут ответы на вопросы, поступившие к их собственному докладу. Защита национальных докладов состоится в мае-июне 2021 года в штаб-квартире МАГАТЭ в ходе очередного обзорного совещания договаривающихся сторон.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 году. Среди ее целей - достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами во всем мире путем укрепления национальных мер и международного сотрудничества, в том числе в соответствующих случаях - технического сотрудничества в области безопасности. В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 года и вступила в силу 24 февраля 2003 года.-0-