Беларусь представит свою продукцию на выставке FoodAgro в Кении

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь впервые станет участницей международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет 1-3 августа в Найроби (Кения). Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел, который выступает организатором Национальной экспозиции Беларуси.

FoodAgro - составная часть крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). В этом году выставка будет проходить в 22-й раз.

Как торговый и финансовый центр континента Кения играет ключевую роль в крупнейшем интеграционном объединении - Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), в состав которого входит 21 страна Северной, Восточной и Южной Африки. "Эту страну можно рассматривать как одного из основных покупателей белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, сельхозпродукции, а также как площадку для выхода белорусских предприятий на рынки стран КОМЕСА", - считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении Дмитрий Куптель.

С целью информационной поддержки предприятий - участников Национальной экспозиции Беларуси будет организовано Road Show, которое пройдет 5 июня. Это мероприятие станет для белорусских участников выставки своеобразной репетицией и даст возможность детально ознакомиться с Кенией, ее экономическими и правовыми аспектами, культурологическими особенностями ведения бизнеса в данном регионе.

Как отметили в Национальном центре маркетинга, Кения выступает одной из основных точек доступа в Восточную Африку для огромного объема импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции как для внутреннего потребления и использования 50-миллионным населении страны, так и для последующего реэкспорта в страны данного объединения. -0-