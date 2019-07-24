Беларусь представит свою продукцию на выставке IEMA в Пакистане

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая пройдет с 26 по 28 сентября в Лахоре (Пакистан). Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел, который выступает организатором Национальной экспозиции Беларуси.

Наша страна впервые станет участницей IEMA. Как ожидается, участие в данной выставке позволит увеличить объемы экспорта белорусской продукции, а также расширить товарную номенклатуру не только на рынке Пакистана, но и на рынках стран Южно-Азиатского региона.

IEMA является крупнейшим выставочным мероприятием Южно-Азиатского региона для демонстрации широкого перечня промышленного оборудования и техники в области нефти и газа, энергетики и металлургии, станкостроения и автомобилестроения, электроники, цифровых технологий и пр. Общая площадь экспозиции выставки составляет около 60 тыс. кв.м, на которых в прошлом году свои достижения представили свыше 200 участников.

Пакистан является одним из приоритетных партнеров Беларуси в регионе Южной Азии. В 2018 году товарооборот между странами составил порядка $50 млн, в том числе экспорт Беларуси в Пакистан - $37 млн. Между странами на регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях, по результатам которых пакистанской стороной обозначена готовность предоставления белорусским предприятиям ряда существенных преференций для налаживания и развития сотрудничества.

В рамках выставки планируется проведение Белорусско-пакистанского бизнес-форума с приглашением пакистанских федеральных и региональных правительственных кругов, а также деловых сообществ данного региона.-0-