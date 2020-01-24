Беларусь представлена на туристической выставке в Нью-Йорке

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представлена на международной туристической выставке The New York Times Travel Show 2020, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 26 января, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
The New York Times Travel Show - одно из крупнейших специализированных международных туристических мероприятий в Соединенных Штатах Америки.
На национальном стенде Беларуси представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Субъекты туристической индустрии расскажут о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и других видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.
В презентации туристического потенциала на национальном стенде принимают участие управление спорта и туризма Новогрудского районного исполнительного комитета совместно с Новогрудским историко-краеведческим музеем, туристическая компания "Прайм Тур".
Как сообщалось, Беларусь в 2020 году представят на 17 международных турвыставках.-0-