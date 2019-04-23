23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь при поиске терминалов в странах Балтии будет учитывать возможность импорта нефти морским путем. Об этом сообщил сегодня замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции по экспорту в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа ведется на постоянной основе с портами Латвии и Литвы. Но одним из существенных моментов при решении вопросов, связанных с приобретением портовой инфраструктуры, для нас будет являться возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", - сказал Сергей Гриб.

По словам замглавы БНК, покупка активов в портах актуальна в том числе с учетом поиска альтернативы импорта нефти после налогового маневра в России.

"Этот вопрос в принципе актуален всегда. Все будет зависеть от условий, которые предложат наши партнеры из Прибалтики. Речь идет об объемах 200-300 тыс. т в месяц", - добавил он.

Ранее зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в интервью БЕЛТА сообщал, что вопрос диверсификации поставок нефти отрабатывается концерном давно, уже есть опыт поставок из различных регионов. Проработаны возможные партнеры и логистика поставок альтернативной нефти на белорусские НПЗ с учетом возможностей портов, трубопроводного и железнодорожного транспорта.-0-