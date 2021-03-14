Беларусь при полном локдауне из-за COVID-19 могла бы еще потерять 5-6% ВВП в 2020 году

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь могла бы в 2020 году потерять еще не менее 5-6% к ВВП при реализации сценария полного локдауна из-за COVID-19. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, никто не был готов к такому развитию событий прошлого года. Более того, если оглядываться назад, то в отличие от других стран, которые столкнулись только с одной проблемой - коронавирусом нового типа, Беларусь пережила по крайней мере три шока, которые развивались по нарастающей. Мы уже, наверное, и забыли о некоторых из них на фоне последнего вызова", - сказал Валерий Бельский.

В частности, он напомнил, как в самом начале 2020 года у Беларуси не были заключены контракты на поставку нефти и формированию цен на черное золото. В итоге белорусская экономика столкнулась с риском недопоставок сырья - принимались неординарные решения. И многовекторность контактов здесь сыграла большую роль.

Почти сразу после этих событий в стране зафиксирован первый случай заражения COVID-19, открывший непрерывную борьбу с новой бедой и поиск баланса между экономическими нуждами и безопасностью граждан. Валерий Бельский назвал вероятностную цифру экономических потерь при сценарии полного локдауна в Беларуси. "Думаю, мы бы потеряли еще не менее 5-6% к нашему валовому внутреннему продукту. Причем только в прошлом году. Когда небольшая страна, которая огромными, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с него, то шансы вернуться снижаются", - отметил он.

Протесты - это еще один вызов, с которым довелось столкнуться белорусской экономике в том числе. При этом от ее работы зависит и реализация проекта социально ориентированного государства. "Это стоит около $10 млрд. То есть более $1 тыс. направляется на социальные нужды каждого белоруса ежегодно. И надо понимать, что есть еще перекрестное субсидирование, когда формируются, например, тарифы на электроэнергию для населения. Они ниже, чем себестоимость производства электроэнергии", - добавил Валерий Бельский.-0-