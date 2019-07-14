Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию планирует сохранить объемы текущей поддержки сельского хозяйства. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"Позиции текущей поддержки сельского хозяйства, которые есть в стране, может быть даже с определенным увеличением, я уверен, что мы отстоим. У нас есть определенный лаг, где мы можем подвинуться, но мы понимаем те красные линии, ниже которых опускаться не будем. Думаю, с партнерами мы договоримся об этом", - проинформировал первый вице-премьер.

В целом, по мнению Александра Турчина, каждая страна должна согласиться, что Беларусь будет членом ВТО. "Если есть какие-то вопросы, мы готовы садиться за стол переговоров, готовы к компромиссам, но эти компромиссы не должны быть в ущерб нашей страны", - подчеркнул он. Причем все партнеры и руководство ВТО отмечают, что прогресс Беларуси очевиден. "Для себя мы поставили некий "дедлайн" - это 12-я министерская конференция, которая пройдет в Нурсултане в следующем году. Планируем до окончания 2019 года, ну максимум первый квартал 2020-го согласовать все позиции и выходить уже на финальную часть документа", - рассказал первый заместитель премьер-министра

ВТО открывает новые рынки для белорусских экспортеров и не позволяет самим закрыть их от импорта. Но, по словам первого вице-премьера, главные конкуренты находятся сегодня не за океаном, а внутри Евразийского Союза. В первую очередь это компании России и Казахстана, а к конкуренции с ними белорусский производитель уже привык. Поэтому потрясений от вступления в ВТО ни у кого быть не должно. "Для нас была цель - Единый таможенный тариф, который согласован в рамках ЕАЭС. Поэтому ниже его мы не собирались опускаться. Только по каким-то исключительным группам товаров, которые у нас не производят, - пояснил он. - На мой взгляд, тут у нас ничего не поменяется".

Кроме того, ВТО станет площадкой, где можно будет отстаивать интересы отечественного бизнеса при наличии дискриминации на определенных рынках. Причем "абсолютно не важно это государственное предприятие или частное - это предприятие нашей страны, наши налогоплательщики, мы одинаково будем за них бороться".

Как рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, переговорная группа нашей страны старается обеспечить важный аспект - безопасность для АПК, вступить в ВТО на таких условиях, чтобы не пострадал ни один сегмент рынка. И в этом направлении удалось многого добиться.

По его словам, важным моментом ВТО для Беларуси является получение доступа к тем квотам, которые имеют страны по льготному допуску сельхозтоваров на их рынки. Кроме того, Беларусь сталкивается с ограничениями, которые вводит в отношении отечественной продукции Российская Федерация. В рамках ВТО наша страна получит дополнительную возможность обсуждать такие спорные вопросы.

Алексей Богданов также подчеркнул, что объем дотаций АПК не уменьшится. "Мы стараемся сохранить его на том уровне, который необходим для нашего сельского хозяйства. Все цифры посчитаны неоднократно. Мы стараемся сделать так, чтобы имели возможность в случае каких-то катаклизмов поддержать наше сельское хозяйство и не уронить тот уровень производства, который имеем, а даже его нарастить", - сказал он.

Как сообщалось, в Женеве 11 июля прошло 12-е заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В нем приняли участие делегаты из более 50 стран-членов организации. Представители США, ЕС, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Украины, Индии, Китая, Аргентины, Австралии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Турции, Швейцарии, Японии, Кореи, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Сальвадора, Грузии и других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО и выразили готовность к активной работе с Беларусью в 2019 году для скорейшего завершения переговорного процесса.

Белорусскую делегацию возглавил Александр Турчин. В ее состав вошли министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, а также представители Минсельхозпрода, Национального банка, Минюста, Минздрава, Минсвязи, Минпрома, ГТК, Госстандарта, "Белгоспищепрома", "Беллегпрома", Национального центра интеллектуальной собственности и постоянного представительства Беларуси в Женеве.-0-