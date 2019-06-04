Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией - Румас

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией и предлагает реализовать совместные проекты в сферах фармацевтики, энергетики, электроники, инноваций, целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения динамично развиваются на протяжении последних лет. И мы достигли значительного прогресса в развитии политического, экономического, межпарламентского и регионального диалога. Есть много сфер, где мы сотрудничаем и где могли бы объединить усилия и, несомненно, достичь успеха. Это в первую очередь фармацевтика, энергетика, электроника, инновации, научно-техническое сотрудничество, целлюлозно-бумажная промышленность", - отметил Сергей Румас.

Сергей Румас и Андрей Данко

Премьер-министр подчеркнул, что словацкие компании, которые ведут бизнес в Беларуси, могут использовать все преимущества Евразийского экономического союза, и предложил им создавать здесь совместные производства.

"Нам также интересен опыт Словакии по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса - этого динамично развивающегося сегмента экономики. У нас большой потенциал для экономического сотрудничества, и мы должны много работать над тем, чтобы его использовать полностью", - сказал Сергей Румас.

Он также отметил, что Словакию часто посещают белорусские туристы, он сам не раз бывал в этой стране и получил только хорошие впечатления. В преддверии старта II Европейских игр, которые Беларусь проводит в этом году, Сергей Румас пожелал словацким спортсменам (о своем участии в соревнованиях заявили более 70 атлетов) удачного выступления.

Председатель Национального совета Словакии поздравил Беларусь с организацией такого знакового события. По его словам, в состав делегации входит председатель Словацкого олимпийского комитета. "Мы убедились, что Минск - прекрасный город, который замечательно подготовлен к таким крупным спортивным мероприятиям", - сказал он.

Беларусь - страна с высоким уровнем технологического развития, подчеркнул Андрей Данко. "Но самое главное богатство - это замечательные люди, - заметил он. - Я вижу у вас уважение к вашей истории и культуре. Это то, чему мы могли бы у вас поучиться. Наши люди сейчас привыкли думать, что все, что было при коммунизме, плохо. Однако мы до сих пор и в области энергетики, и в области стратегических предприятий живем во многом с того, что было создано в период социализма".

Андрей Данко проинформировал, что является председателем одной из партий, входящих в правящую коалицию, курирует некоторые министерства, в том числе сельского хозяйства, образования, и предложил сотрудничество по этим направлениям.

Андрей Данко

Нынешний визит председателя Национального совета Словакии - первый за всю историю отношений суверенных государств. Товарооборот между Беларусью и Словакией в 2018 году составил $217,9 млн. Внешнеторговое сальдо сложилось положительным в размере $10,1 млн. В январе-марте 2019 года товарооборот между странами составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5% к аналогичному периоду 2018-го. В Беларуси действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.-0-

Фото Генналия Жинкова