Беларусь примет пост-миссию МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности 5-13 декабря

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси пройдет 5-13 декабря. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела международного сотрудничества Госатомнадзора Наталья Даниленко в пресс-центре БЕЛТА.

"Миссия IRRS состоялась в 2016 году, она охватывала 10 тематических модулей, а также ряд дополнительных тематических областей, которые были запрошены нами как страной-новичком в области атомной энергетики. В их числе были такие направления, как глобальная безопасность, система управления регулирующего органа, лицензирование, надзор, оценка безопасности, вопросы аварийной готовности и реагирования и другие. По итогам миссии 2016 года мы получили рекомендации и предложения и разработали национальный план действий, в который вошли более 70 мероприятий. Они затрагивают все направления регулирующей деятельности - от совершенствования нормативной правовой базы, развития процедур лицензирования до взаимодействия с общественностью", - сказала Наталья Даниленко.

В конце этого года Беларусь готовится принять пост-миссию IRRS. "Эксперты не будут заново оценивать систему регулирования по тематическим модулям, они оценят и посмотрят, какого прогресса достигла страна в выполнении рекомендаций миссии. Также посмотрят, как реализуются мероприятия национального плана действий. Мы уже начали подготовку к пост-миссии, подготовили самооценку, сформировали пакет материалов и направили их в МАГАТЭ. Визит команды экспертов в Беларусь ожидается в период с 5 по 13 декабря. Ее возглавит представитель швейцарского регулирующего органа", - отметила представитель Госатомнадзора.-0-