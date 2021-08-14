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14 августа 2021, 15:42

Беларусь примет участие в крупнейшей выставке Китая в инновационном формате

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в крупнейшей выставке Китая в инновационном формате. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Крупнейшая выставка Китая и одна из крупнейших выставок в мире China International Import Expo 2021 традиционно пройдет в Шанхае в начале ноября. Для того, чтобы белорусские экспортеры смогли принять участие в этом событии, "Белинтерэкспо" разработало инновационный формат участия, который позволит провести переговоры с потенциальными деловыми партнерами, не выезжая из Беларуси", - говорится в сообщении.

Китайская международная выставка импорта, инициированная председателем КНР Си Цзиньпином, уже в четвертый раз пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2021 года. Первые две выставки, прошедшие в 2018 и 2019 годах, установили мировые рекорды как по своим размерам, так и по количеству заключенных коммерческих документов. Число участников выставки превысило 3,5 тыс., а денежный объем подписанных соглашений в целом превысил $70 млрд.

По информации выставочной компании, Беларусь на обеих мероприятиях представляла свою масштабную национальную экспозицию. В 2019 году белорусские стенды присутствовали в шести павильонах, занимая свыше 800 кв.м площади. Участие в национальной экспозиции приняли более 100 компаний, которые заключили коммерческие контракты и соглашения на сумму $182 млн.

В 2020 году организаторы выставки Import Expo, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, приняли решение о проведении выставки в очном формате. Тем не менее представители многих стран, включая и Беларусь, не смогли физически присутствовать на мероприятии. Поэтому национальная экспозиция Республики Беларусь на этом мероприятии была реализована в онлайн-формате - в виде виртуальной платформы.

"В 2021 году Import Expo будет снова проведено преимущественно в очном формате - не считая павильона страновых экспозиций, который будет представлен только в интернете. Беларусь, как и многие другие страны, готовится принять масштабное участие в этой выставке. В то же время в Китае продолжает действовать требование о 14-дневной самоизоляции для въезжающих в страну, что является серьезным препятствием для многих организаций, которые могли бы отправить своих сотрудников на выставку", - отметили на предприятии.

В связи с этим "Белинтерэкспо" предложило инновационный формат участия, который позволит представить свою продукцию на выставке в Китае без выезда из Беларуси. Так, эффектные белорусские стенды планируется представить на выставке Import Expo в ряде отраслевых павильонов: "Потребительские товары", "Продукты питания", "Торговля услугами", "Высокотехнологичное оборудование и информационные технологии". Для работы на белорусских стендах в Шанхай прибудет ограниченное количество сотрудников "Белинтерэкспо", которым потребуется для этого пройти обязательную самоизоляцию.

На стендах будут представлены образцы продукции, печатные материалы, а сотрудники "Белинтерэкспо" будут знакомить китайских посетителей с предложениями белорусских участников, демонстрировать экспонаты и образцы. "В случае заинтересованности в дальнейших переговорах стендисты будут немедленно связывать китайских бизнесменов с представителями компаний-экспонентов при помощи видеосвязи, что позволит установить прямой контакт и предметно договориться о сотрудничестве и поставках", - добавили в компании.

В "Белинтерэкспо" считают, что данный формат позволит белорусскому бизнесу присутствовать на главной выставке Китая и найти новых деловых партнеров. "Относительное неудобство заключается в том, что с учетом пятичасовой разницы во времени белорусским экспонентам придется быть готовыми к проведению переговоров при помощи смартфона или ноутбука, начиная с пяти часов утра по минскому времени на протяжении шести дней проведения выставки. Но есть и плюсы - экономия командировочных расходов и отсутствие необходимости покидать страну в наше эпидемиологически неспокойное время", - подчеркнули на выставочном предприятии.-0-
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