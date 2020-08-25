Беларусь примет участие в обмене налоговой информацией между странами СНГ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет участвовать в обмене налоговой информацией между странами СНГ. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Сегодня официально опубликован протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Беларусь присоединилась к этому документу согласно Закону Республики Беларусь от 18 августа 2020 года №53-З.

Протокол подписан в Астане 2 ноября 2018 года премьер-министрами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Ответственным за выполнение обязательств, принятых Беларусью по нему, назначено Министерство по налогам и сборам.

Реализация документа направлена на взаимную помощь государств-участников в решении следующих вопросов: предотвращение уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал (имущество), взаимная административная помощь по налоговым делам, участниками которых являются страны, усиление контроля за соблюдением налогового законодательства, а также своевременностью и полнотой поступления налогов в бюджеты государств.

В рамках протокола предусмотрен обмен информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах).

Обмен информацией между компетентными органами государств-участников осуществляется ежегодно по итогам отчетного года (начиная с предоставления информации за отчетный год, в котором настоящий протокол вступает в силу). Кроме того, предусмотрено уточнение ранее полученной информации.-0-