Беларусь приняла участие в тестах системы обмена данными ЕАЭС о некачественной продукции

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз готовит к запуску систему обмена данными о продукции, которая не отвечает требованиям технических регламентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Комплексное тестирование обмена данными между профильными ведомствами, отвечающими в странах ЕАЭС за соблюдение требований технических регламентов, провела ЕЭК совместно с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном. При тестировании были задействованы информационные системы, развернутые в этих странах, и интегрированная информационная система ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Проверка информационного взаимодействия прошла в рамках отработки пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. Такая система предполагает создание общих информационных ресурсов с участием соответствующих государственных служб и ведомств для информирования о выявленных случаях обращения на территории союза небезопасной продукции с последующим предоставлением этой информации любым заинтересованным лицам.

"Проект реализуется в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере технического регулирования", - пояснили в ЕЭК.

На первом этапе планируется отработать выявление случаев несоответствия продукции требованиям для шести технических регламентов: "О безопасности низковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", "О безопасности игрушек", "О безопасности колесных транспортных средств", "О безопасности молока и молочной продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".

"По результатам пилотного проекта применение системы информирования может быть распространено и на другие технические регламенты ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-