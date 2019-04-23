Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции "Экспорт в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", который организован Национальным центром маркетинга МИД, передает корреспондент БЕЛТА.
"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент (контрактные обязательства. - Прим. БЕЛТА) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал Сергей Гриб.
Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме.
По его словам, белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Ущерб от приостановки экспорта еще оценивается, заявил замгендиректора БНК.
Для Беларуси рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными в плане поставок. "Продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", - отметил Сергей Гриб.
Как сообщалось, произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.-0-
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