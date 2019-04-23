Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции "Экспорт в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", который организован Национальным центром маркетинга МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент (контрактные обязательства. - Прим. БЕЛТА) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал Сергей Гриб.

Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме.

По его словам, белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Ущерб от приостановки экспорта еще оценивается, заявил замгендиректора БНК.

Для Беларуси рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными в плане поставок. "Продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", - отметил Сергей Гриб.

Как сообщалось, произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.-0-

В белорусской части нефтепровода "Дружба" находится более 700 тыс. т некачественнной нефти По оценке "Гомельтранснефть Дружба", белорусские нефтеперерабатывающие предприятия получат качественную нефть не ранее, чем через 8-10 дней. Об этом заявил сегодня генеральный директор данного предприятия Олег Борисенко на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО "Нафтан".