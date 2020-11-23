Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Транспортной неделе - 2020", которая завершила работу в Москве, подписано соглашение об образовании консорциума "Цифровые транспортные коридоры Евразийского экономического союза". Такая информация опубликована на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

К соглашению присоединяются организации стран - участниц Евразийского экономического союза. С белорусской стороны это Институт прикладных программных систем. Соглашение подписано директором института Игорем Михайловским.

Консорциум создан для координации инновационной деятельности по развитию транспортно-логистических сервисов, а также инфраструктуры цифровых транспортных коридоров на территории государств - членов ЕАЭС.

Основные задачи новой структуры - развитие международных транспортных коридоров; организация информационного взаимодействия с мировыми цифровыми экосистемами в области транспорта и логистики; разработка и внедрение максимально эффективных путей решения актуальных проблем в отрасли; реализация комплекса мероприятий по обеспечению функционирования цифровой инфраструктуры и развитию сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

На пленарной дискуссии ХIV Международного форума в рамках "Транспортной недели - 2020" член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян сообщил, что список приоритетных сервисов для экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС выходит на финальную стадию согласования.-0-