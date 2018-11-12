12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к Соглашению ШОС по международным автомобильным перевозкам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

"11 ноября вступило в силу для Беларуси, имеющей статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества, Соглашение между правительствами государств - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок от 12 сентября 2014 года, - рассказали в дипломатической миссии. - Одним из основных требований для присоединения к соглашению было получение согласия от всех государств - членов ШОС".

Беларусь первая из стран, не являющихся членами ШОС, завершила процедуру присоединения к данному соглашению. Ответственным за исполнение документа является Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Цели документа - улучшение автотранспортного сообщения между странами ШОС, ликвидация имеющихся автотранспортных барьеров в международных автомобильных перевозках и создание благоприятных условий для международных автомобильных перевозок в регионе организации.-0-