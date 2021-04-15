15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к Женевскому акту о правовой охране промышленных образцов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В Беларуси подписан закон "О присоединении к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов". Женевский акт обеспечивает функционирование международной системы регистрации и правовой охраны промышленных образцов (внешний вид (дизайн) изделий), пояснили в комитете.

В настоящее время участники Женевского акта - 65 государств, в том числе Россия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан и другие. Применение Женевского акта позволит упростить процедуры получения белорусскими заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе одновременно на территории всех государств - участников Женевского акта (принцип одного окна).

ГКНТ пояснил, что для получения патента на промышленный образец в любом государстве - участнике Женевского акта необходимо составить одну международную заявку на одном языке и направить ее в одно ведомство (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) с минимальными расходами (один набор пошлин в одной валюте). Использование преимуществ, предоставляемых Женевским актом, также позволит уменьшить расходы белорусских заявителей на получение правовой охраны своего промышленного образца одновременно на территории нескольких государств - участников этого акта.-0-