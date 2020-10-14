14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к Глобальному форуму по налоговой прозрачности и обмену информацией по налоговым вопросам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 октября 2020 года №590, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, страна присоединилась к Инклюзивной группе по имплементации Плана действий по вопросу противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Решения приняты для обеспечения эффективного сотрудничества Беларуси с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию, частью которых являются глобальный форум и инклюзивная группа.

Ежегодные взносы, связанные с членством в этих двух структурах, уплачиваются за счет средств республиканского бюджета, ежегодно предусматриваемых в установленном порядке Министерству по налогам и сборам на международную деятельность.-0-