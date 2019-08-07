Беларусь приступила к техническому размещению двух выпусков гособлигаций на рынке РФ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приступила к техническому размещению двух выпусков государственных облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей на срок 3 года на финансовом рынке Российской Федерации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на документы, размещенные на сайте Министерства финансов Беларуси.

По информации Минфина, установлена процентная ставка по первому купону по неконвертируемым процентным документарным гособлигациям Беларуси на предъявителя с обязательным централизованным хранением по двум выпускам облигаций - 8,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 43,13 российских рублей на одну облигацию. Процентная ставка по второму-шестому купонам равна процентной ставке по первому купону. Срок погашения установлен в 1092-й день с даты начала размещения облигаций по обоим выпускам.

Также определены даты выплаты доходов по облигациям: 5 февраля 2020 года - за 1-й купонный период, 5 августа 2020 года - за 2-й, 3 февраля 2021 года - за 3-й, 4 августа 2021 года - за 4-й, 2 февраля 2022 года - за 5-й, 3 августа 2022 года - за 6-й.

Как сообщалось, 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.-0-