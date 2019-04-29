Беларусь приветствует упрощение торговли между странами ОБСЕ - Андрейченко

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приветствует упрощение торговли между странами ОБСЕ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что экономические вопросы, развитие человеческого потенциала, межкультурное взаимодействие, интеграционное партнерство, сохранение и углубление дружественных отношений между странами ОБСЕ станут предметом заинтересованного обсуждения участников конференции. "Беларусь приветствует шаги в сторону упрощения процедур торговли, сокращения административных барьеров, развития таможенного сотрудничества, взаимовыгодного решения возникающих в ходе такой работы проблем", - сказал председатель Палаты представителей.

Спикер отметил важность поощрения взаимной интеграции объектов инфраструктуры. Речь идет о железных дорогах, автомагистралях, воздушных и водных маршрутах, нефте- и газопроводах, аэропортах и портах. "Необходимо вместе изучать создание новых инфраструктурных цепочек и сетей. Беларусь, кстати, активно ведет работу по усилению интеграции собственной транспортной инфраструктуры в мировую сеть, привлекая зарубежных партнеров к строительству дорог, мостов, электрификации и реконструкции участков железной дороги", - обратил внимание Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей прогнозирует, что в дополнение к наземному и морскому пути возникнет необходимость в новом измерении Шелкового пути - цифровых каналах коммуникаций. "Поэтому нам надо думать об улучшении координации в ІТ-секторе. Это, кроме всего прочего, будет способствовать обеспечению информационной безопасности вдоль Шелкового пути", - считает Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что Шелковый путь - это не просто торговый маршрут, а мощный канал обмена новыми идеями, знаниями и технологиями. Он также служит пространством для диалога цивилизаций и принципиально новым способом взаимодействия стран с разным уровнем экономического развития.

"Активная вовлеченность в этот процесс позволит всем его участникам максимально эффективно задействовать свои конкурентные преимущества, а объединение научно-технического, производственного и гуманитарного потенциалов будет реально работать на рост благосостояния граждан наших государств", - убежден Владимир Андрейченко.

Он напомнил, что Беларусь - одна из первых стран, которая не просто поддержала концепцию Шелкового пути, но и начала ее практическую реализацию на своей территории. Сегодня белорусско-китайские отношения вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Выгоды такого сотрудничества наглядно демонстрирует индустриальный парк "Великий камень", который, по словам председателя КНР Си Цзиньпина, стал жемчужиной в экономическом поясе Шелкового пути.

"Парк - это не просто логистический хаб. Он постепенно становится международным высокотехнологичным кластером, открытым всему миру центром притяжения специалистов самых продвинутых сфер экономики и площадкой для активного мультикультурного диалога. Участников проекта объединяет не столько желание нарастить объемы взаимной торговли, сколько стремление выйти на уровень производственной кооперации, который позволит совместно создавать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - обратил внимание спикер.

"Опыт этого сотрудничества опровергает стереотип о несовместимости Востока и Запада, европейской и евразийской экономических моделей. Мы нужны друг другу. Объединение усилий поможет достичь синергетического эффекта в достижении наших общих целей, главной из которых является мирное, стабильное и уверенное развитие региона", - резюмировал Владимир Андрейченко.

Сегодня в Минске открылась II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". В основе повестки конференции лежат экономические вопросы. Особое внимание планируется также уделить гуманитарному сотрудничеству, туристической привлекательности.

Мероприятия конференции продолжатся 30 апреля. Ее участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участники минской конференции - парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-