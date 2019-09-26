Беларусь привлечет от международных организаций более 180 млн евро для проекта по энергопользованию

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет от международных финансовых институтов более 180 млн евро для реализации инвестпроекта по расширению устойчивого энергопользования. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 сентября 2019 года №651 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В 2020-2024 годах предусмотрено привлечение займов Международного банка реконструкции и развития в размере 90 млн евро сроком на 20 лет и Европейского инвестиционного банка в размере 90 млн евро сроком на 25 лет для финансирования инвестиционного проекта "Расширение устойчивого энергопользования", а также гранта Глобального экологического фонда в размере $3,653 млн в поддержку реализации этого проекта.

В качестве основы для проведения переговоров правительством одобрены проекты соответствующих соглашений.

На проведение переговоров по проектам соглашений и внесение при необходимости изменений непринципиального характера уполномочен Госстандарт. Он же при достижении договоренности в пределах одобренных проектов будет подписывать документы.-0-