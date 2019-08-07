Беларусь привлекает все больший интерес со стороны грузинского бизнеса - посол

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлекает все больший интерес со стороны грузинского бизнеса. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Культура открывает дорогу для экономики. И фестиваль "Тбiлiсоба" - не исключение. Все это в конечном итоге помогает развивать экономику наших стран. Беларусь стала модным направлением для грузинских бизнесменов, для инвестирования. И белорусские предприниматели тоже к нам приезжают - их привлекает прекрасный инвестиционный климат", - сказал Валерий Кварацхелия.
Он подчеркнул, что единственным препятствием в развитии экономических отношений остается дорогая логистика. Но с учетом того, что Президентом Беларуси было дано поручение рассмотреть варианты более выгодной логистики, Валерий Кварацхелия рассчитывает на увеличение товарооборота между двумя странами уже к концу года - примерно на 40%.-0-
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