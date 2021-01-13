Беларусь продлила лицензирование импорта портландцемента на полгода

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров продлил лицензирование импорта портландцемента из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза на шесть месяцев. Соответствующее постановление №734 от 17 декабря 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Под лицензирование подпадает портландцемент, классифицируемый кодом 2523 29 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Данные разовые лицензии выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Правительство также поручило Министерству иностранных дел уведомить Евразийскую экономическую комиссию и исполком СНГ о введении меры, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Лицензирование импорта портландцемента было введено в Беларуси в феврале прошлого года на шесть месяцев, однако в августе правительство продлило его еще на три месяца.-0-