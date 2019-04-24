Беларусь продолжает работу по расширению доступа своей продукции и услуг на рынок Китая

24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Продолжается работа над расширением доступа белорусской продукции и услуг на китайский рынок. Об этом в Пекине рассказал журналистам посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально за год Китай изменил структуру своей экономики. Теперь он растет не за счет экспорта, производства, а за счет внутреннего потребления, которое составило 76% ВВП Китая. Поэтому это возможность для Беларуси, для многих стран зайти на этот рынок. С учетом наших благоприятных политических отношений мы получаем разрешения раньше других. Поэтому есть возможность зайти первыми, показать себя, зарекомендовать и дальше продвигаться на этом рынке", - сказал дипломат.

По его словам, 2018 год был достаточно успешным в плане открытия китайского рынка для белорусских товаров. "В этом году задача - закрепиться, пройти дальше и увеличить добавленную стоимость продажи наших товаров и услуг на этом рынке. Китай - это не только больший рынок товаров, но и очень большой рынок услуг", - отметил Кирилл Рудый.

Планируется в ходе нынешнего визита белорусской делегации в Китай, приуроченного к проведению Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь", подписание более 20 документов. "Одно межправительственное, шесть межведомственных соглашений и 13 документов на уровне бизнеса. Межправсоглашение - между министерствами транспорта двух стран - открывает рынок услуг для белорусских автоперевозчиков в Китае", - пояснил дипломат.

Кроме того, на повестке дня инвестиционные соглашения, в том числе связанные с проведением ряда мероприятий в текущем году. Среди них региональный международный форум в рамках инициативы "Пояс и путь", который пройдет 2 июля в Минске. "Также соглашения, связанные с открытием рынка, допуском белорусской продукции (кормовых добавок, молочной и рыбной продукции), увеличением количества белорусских молочных предприятий, которые будут аккредитованы на китайский рынок", - рассказал Кирилл Рудый.

В Пекин из Беларуси уже прибыла представительная делегация, включающая руководство министерств и ведомств. Составлен плотный график встреч и переговоров. В том числе будут обсуждаться вопросы по расширению допуска на рынок говядины и мяса птицы белорусского производства.

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