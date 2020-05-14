Беларусь продолжит добиваться компенсации в $84 млн от Orlen Lietuva - "Белнефтехим"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит добиваться компенсации $84 млн от литовской компании Orlen Lietuva за выкачанную из литовского участка нефтепровода "Дружба" нефть, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как сообщило агентство BNS, Верховный суд Литвы 7 мая отказал в удовлетворении апелляции оператора белорусского участка "Дружбы" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

"Данное решение не является окончательным - законодательство Литвы позволяет обращаться с апелляцией многократно. Мы будем продолжать работу", - сказал Александр Тищенко.

Спор касается технологической нефти, которая была выкачана Orlen Lietuva из недействующего литовского участка нефтепровода "Дружба". Белорусская сторона считает, что данная нефть являлась ее собственностью. Иск изначально был подан ОАО "Полоцктранснефть Дружба", которое позже было присоединено к ОАО "Гомельтранснефть Дружба".-0-