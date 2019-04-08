Беларусь проинформировала ЕЭК о мерах по снятию барьера на зерновом рынке

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь проинформировала Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о предпринятых мерах по снятию барьера на зерновом рынке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Республика Беларусь проинформировала ЕЭК о том, что Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено в установленном порядке обеспечить внесение в Совет Министров проекта решения об отмене соответствующего постановления правительства Беларуси от 16 августа 2010 года №1205 "О некоторых мерах по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки", - отметили в пресс-службе. - В соответствии с этим постановлением в стране была создана комиссия по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. В ее компетенцию входит выдача разрешений на экспорт, в том числе в страны Евразийского экономического союза, зерна, продуктов его переработки, комбикормов, льноволокна, маслосемян рапса, масла рапсового и свекловичной мелассы".

"Принятие Беларусью решения о необходимости снятия барьера на внутреннем рынке ЕАЭС демонстрирует реальные действия по обеспечению свободы передвижения товаров в союзе", - прокомментировала этот факт член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-