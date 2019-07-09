Беларусь прорабатывает вопрос отмены бумажных ветсертификатов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает вопрос отмены бумажных ветеринарных сертификатов, сообщил сегодня журналистам технический директор Межотраслевого научно-практического центра систем идентификации и электронных деловых операций Геннадий Волнистый в пресс-центре БЕЛТА.

"Идет к завершению взаимная интеграция информационных систем прослеживаемости животноводческой продукции - белорусской AITS и российской "Меркурий". Мы уже приняли порядка 600 электронных сертификатов из РФ на продукцию, которая отгружается в Беларусь. В третьем квартале планируем начать прием и предоставление российских электронных ветсертификатов на подконтрольную продукцию, которая отгружается в Беларусь из России, - сказал Геннадий Волнистый. - Мы стремимся к упразднению бумажных ветеринарных сертификатов на внутреннем рынке и работаем над решением этого вопроса. Буквально месяц назад пришло письмо из Россельхознадзора. Учитывая успешное техническое продвижение, они предлагают проработать вопрос об отмене бумажных сертификатов в формате взаимной торговли".

Начальник управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Евгений Садыков отметил, что в Беларуси внедрена и активно развивается государственная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (ГИС AITS). Структурно она состоит из трех взаимосвязанных подсистем: "AITS-Животные" (для идентификации, регистрации и прослеживаемости животных), "AITS-Прослеживаемость" (для продуктов животного происхождения) и "AITS-Ветбезопасность" (для обеспечения ветеринарной безопасности подконтрольных продуктов).

"Предпосылкой для создания инфосистемы послужил статус нашей страны как экспортного государства, - рассказал представитель Минсельхозпрода. - Многие страны сейчас внедряют систему электронной ветеринарной сертификации, и нам она также необходима, в том числе для торговли в пределах ЕАЭС. Наша система сейчас проходит стадию активного развития. Она одна из самых современных, объемных, нагруженных в функциональном плане на просторах СНГ. Другие страны ЕАЭС проявляют к ней интерес. Начался тестовый период по выдаче электронных сертификатов на корма животного происхождения, продукцию технического назначения. Следующим шагом будет выдача электронных ветеринарных сертификатов на все подконтрольные грузы в Беларуси".-0-

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