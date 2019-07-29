29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает вопрос создания СП по производству ветеринарных препаратов в Ташкентской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские организации наладили тесное сотрудничество с Ташкентской областью. Узбекские коллеги совместно с "Белплемживобъединением" разрабатывают концепцию создания в Ташкентской области селекционно-генетического центра. "БелВитунифарм" прорабатывает вопрос создания в этом же регионе совместного с узбекской стороной предприятия по производству ветеринарных препаратов. Кроме того, с 2018 года в Ташкенте работает магазин белорусских товаров", - сказал Анатолий Хотько.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Узбекистаном в 2018 году вырос практически на 60% и достиг $30 млн. Беларусь поставляет в Узбекистан мясо птицы и говядину, молочную продукцию в широком ассортименте, сахар, кондитерские изделия, бакалейную продукцию. В прошлом году начались поставки в Узбекистан крупного рогатого скота белорусской селекции, в этом году - лошадей.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля. Он приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Во время секции по АПК планируется обсудить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и сотрудничество в ветеринарной сфере, в области животноводства и племенного дела, растениеводства, аграрного образования. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.-0-