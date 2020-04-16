Беларусь прорабатывает возможность привлечения ресурсов от ЕАБР и АБИИ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает возможность привлечения ресурсов от Евразийского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

В сложной ситуации с внешним финансированием, привлечением ресурсов на внутреннем рынке Минфин сконцентрировался на взаимодействии с международными финансовыми институтами: ВБ, МВФ, ЕБРР, ЕИБ.

"Мы начали прорабатывать возможности привлечения ресурсов от Евразийского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Внесли предложения по разработке пакета мер Евразийского фонда стабилизации и развития", - проинформировал он.

"Пока рано говорить о суммах. Мы ведем переговоры по финансированию расходов, связанных с поддержкой учреждений здравоохранения в сложной эпидемиологической ситуации, а также малого и среднего бизнеса", - уточнил Максим Ермолович.

Как сообщалось 15 апреля, Министерство финансов ожидает, что Международный валютный фонд до конца апреля рассмотрит заявку Беларуси на "быстрое" финансирование в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Речь идет о сумме, эквивалентной примерно $900 млн. Программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе. "Предполагаемый объем средств, который мы можем получить в текущем году от $500 млн до $900 млн", - пояснил министр.-0-