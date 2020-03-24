Беларусь прорабатывает выверенные меры для поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом - Рачков

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает выверенные и своевременные меры для поддержки предприятий и бизнеса в ситуации с коронавирусом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В Совете Республики внимательно отслеживают ситуацию, используя для этого встречи с трудовыми коллективами, приемы граждан. "Нам поступают вопросы от представителей малого и среднего бизнеса, они обеспокоены положением дел в мировой экономике, по периметру Беларуси. Верхняя палата парламента вместе со своими предложениями передает эти пожелания, мнения правительству. Очень важно, что оно реагирует на эту обеспокоенность. В Беларуси прорабатываются очень выверенные и своевременные меры", - подчеркнул Сергей Рачков.

"В ситуации закрытия стран и рынков требуют серьезного внимания и финансовой поддержки экспортно ориентированные предприятия. Уверен, что эти и другие вопросы стимулирования внешнеэкономической деятельности предприятий всех форм собственности прозвучат на сессии Совета Республики, которая откроется на следующей неделе", - добавил сенатор.

Сергей Рачков обратил внимание, что Беларусь показывает пример не только в борьбе с распространением коронавируса, но и в том, как нужно четко и оперативно работать по оказанию помощи своим гражданам по возвращению домой из-за рубежа. В стране тщательно анализируют обстановку, учитывают собственный опыт борьбы с различными инфекциями. Благо после развала СССР отечественная санитарная служба не только не была загублена, но и получила поддержку и развитие. Изучается опыт зарубежных государств, в первую очередь Китая, который сейчас успешно противодействует распространению коронавируса. "Все это в совокупности обеспечивает управляемую и стабильную ситуацию в стране", - подытожил Сергей Рачков.

Как сообщалось, правительство Беларуси готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса. Во вторник, 31 марта, Совет Министров намерен принять окончательное решение о предлагаемых мерах. Среди них налоговые и кредитные каникулы, поддержка индивидуальных предпринимателей.-0-