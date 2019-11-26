Беларусь работает над улучшением инвестиционного климата - Крутой

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на построение новой экономики с акцентом на сферу услуг и выходом на рынок принципиально новых продуктов, заявил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о развитии Индустрии 4.0, IT-сферы, цифровизации, внедрении искусственного интеллекта и др. Проводится работа по улучшению делового климата.

"Новому составу парламента придется принять изменения базового закона об инвестициях, ряда иных законов", - отметил Дмитрий Крутой.

В числе предложений по улучшению бизнес-климата - дополнительные гарантии защиты инвестиций, упрощение отдельных административных процедур, введение на законодательном уровне инструментов специальных инвестиционных контрактов для отдельных сфер, например, для фармацевтики, создание полноценных проектных полисов.

Также Дмитрий Крутой проинформировал, что подготовлена в электронном виде дорожная карта инвестора на русском и английском языках, где представлены несколько сотен инвестиционных предложений в разных регионах с подробным описанием инфраструктуры.

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