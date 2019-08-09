Беларусь рассчитывает до конца года договориться о нормативах распределения ввозных пошлин в ЕАЭС

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на достижение до конца 2019 года договоренностей по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги сегодняшнего заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы надеемся, что придем к консенсусу, есть соответствующие установки глав государств - найти решение", - сказал Игорь Петришенко, отвечая на вопрос, удастся ли до конца года договориться о новых нормативах.

По словам вице-премьера, сегодня по этой теме состоялся "конструктивный обмен мнениями". Он не стал конкретизировать позицию белорусской стороны, однако отметил, что должен быть найден разумный компромисс. "Самое главное, чтобы эта позиция воспринималась нашими партнерами, потому что многосторонняя площадка подразумевает нахождение разумных компромиссов не в ущерб своим национальным интересам. В этом и состоит наша работа, чтобы найти взаимоприемлемое решение для всех стран Евразийского экономического союза независимо от проблематики, в том числе по такому чувствительному вопросу, как распределение ввозных таможенных пошлин", - добавил Игорь Петришенко

Как сообщалось ранее, Беларусь предложила пересмотреть нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Нынешние нормативы распределения действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, РФ - 85,265%.-0-