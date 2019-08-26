26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца года получить право на поставки говядины в Турцию, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается мясного сегмента, здесь по итогам первого полугодия отмечается небольшое падение экспорта в денежном выражении к уровню прошлого года. Это связано с тем, что с недавнего времени введены своеобразные ограничения на поставки говядины на кости в Российскую Федерацию. В связи с этим шло перераспределение товарных потоков. Мы в последние месяцы выработали компенсаторные механизмы, в том числе открываем для себя новые рынки для поставки говядины на кости. Сегодня активно работаем над тем, чтобы открыть для себя турецкий рынок. Об этом вели разговор с нашими турецкими коллегами во время межправкомиссии, которая была несколько месяцев назад. Договорились о том, что этот процесс будет начат. Наши анкеты уже находятся в Турции, они рассмотрены положительно. Надеемся, что в ближайшее время, до конца года, откроем для себя рынок Турции для поставок отечественной говядины", - сказал Алексей Богданов.

При этом поставки белорусской свинины на экспорт в первом полугодии выросли практически в 2,8 раза и приблизились к сумме $3 млн. "Растут и поставки мяса птицы: они составили $128,3 млн (109,1% к уровню января-июня прошлого года). Отрадно отметить, что на 8,4% вырос экспорт готовых мясных изделий, консервированной продукции. Это переработанный товар, не сырье. Наша стратегия - увеличивать объем производства готовых изделий из мяса и экспортировать именно такой товар", - отметил начальник главного управления ВЭД.-0-