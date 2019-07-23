Беларусь рассчитывает до конца лета подписать крупный контракт на поставку БелАЗов в Индию

23 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца лета подписать крупный контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию. Об этом в интервью корреспонденту сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии, Бангладеш, Непале и Шри-Ланке (по совместительству) Андрей Ржеусский.

"В этом году удалось выиграть два тендера на поставку в Индию большого количества БелАЗов - такое случилось впервые за последние 7 лет. Речь идет о самосвалах грузоподъемностью 130 и 240 т", - рассказал он.

Решение о победе в тендере было объявлено еще в начале года. "Но в связи с парламентскими выборами, которые стартовали в апреле в Индии, согласование и подписание контракта было отложено из-за введения "кодекса поведения", когда никто из высоких должностных лиц не мог ставить свою подпись под документами, - пояснил посол. - Выборы закончились, вернулась нормальная политическая и экономическая жизнь в стране. Соответственно пошла работа по контрактам. На данный момент все юридические основания для подписания контракта имеются. Ожидаем согласования самого текста и подписания. Надеюсь, представители БелАЗа в августе приедут в Индию и подпишут все документы".

Конкретную сумму и детали контракта Андрей Ржеусский не назвал, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно лишь, что предусматривается поставка в течение 2-3 лет техники, а также запчастей и расходных материалов к ней. А период обслуживания этой техники по контракту составит 8 лет.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-