Беларусь рассчитывает экспортировать племенного скота на $2 млн к концу года

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь экспортировала племенного скота на сумму около $ 500 тыс. с начала 2019 года и рассчитывает, что к его концу этот показатель достигнет $2 млн. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" " заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, сообщает БЕЛТА.

Игорь Брыло отметил, что белорусский скот востребован за пределами страны. Основные направления - Россия, Грузия, Казахстан, объем экспорта с начала года уже достиг порядка $500 тыс. "Но мы планируем до конца года экспортировать племенного скота на сумму в районе $ 2 млн", - сказал заместитель министра.

Он добавил, что в Беларуси отработана технология производства мраморной говядины. Замминистра считает, что перерабатывающим предприятиям, торговым сетям надо больше продвигать такую продукцию - мясо премиум-класса. "Мы ежегодно увеличиваем объемы его производства. В 2018-м переработали более 3 тыс. т такого мяса, которое легло на прилавки наших магазинов. Это был только внутренний рынок, сейчас у нас очень важное направление - это экспорт", - подытожил Игорь Брыло.-0-