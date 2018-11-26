Беларусь рассчитывает к 2025 году значительно снизить уровень госдолга

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает к 2025 году снизить уровень госдолга до 25% к уровню ВВП страны. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается государственного долга, то мы уже в текущем году приступаем к досрочному погашению ряда обязательств с тем, чтобы снижать долговую нагрузку поэтапно и в следующем году, и в 2020-м. Мы определили для себя трек на снижение уровня госдолга по отношению к ВВП - к 2025 году до 25%. Это вдвое ниже сегодняшнего порогового значения экономической безопасности. На конец текущего года мы будем иметь госдолг в 38-39% по отношению к ВВП", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, государственный долг Беларуси на 1 октября текущего года составил Br44,6 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br2,4 млрд, или на 5,7%. При этом внутренний госдолг составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года на Br456,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5%. Внешний государственный долг на 1 октября 2018 года составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $183 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.-0-