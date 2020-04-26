Беларусь рассчитывает на $2-2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий COVID-19

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может получить помощь от внешних кредиторов в размере примерно $2-2,5 млрд на борьбу с последствиями коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

Сейчас Беларусь работает с международными организациями, Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после эпидемии коронавируса.

"Идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможность его рефинансирования в тех объемах, которые мы планировали в начале этого года, - сказал Дмитрий Крутой. - Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это примерно $900 млн. Всемирный банк - это переговоры примерно на $300 млн, Европейский инвестиционный банк - тоже примерно $300 млн. Суммарно около $2-2,5 млрд мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будет очень хорошая цифра".

Первый вице-премьер добавил, что ВВП Беларуси - порядка Br130 млрд. "Можно округлить: весь пакет поддержки стоит примерно Br5-6 млрд - и прямой, и косвенной. Это 3-4% годового объема ВВП. Я считаю, что это приемлемая цифра", - отметил он. По мере развития ситуации предстоят тактические корректировки, эта сумма может увеличиться.-0-