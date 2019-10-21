Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для БелАЗа в Свердловской области

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для самосвалов БелАЗ. Организовать ее планируется вместе с компанией "Синара - Транспортные машины" в Свердловской области. Об этом сегодня сообщил спикер Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" Михаил Мясникович на встрече с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что речь идет о двигателе мощностью 2,3-2,5 тыс. лошадиных сил. Первичные документы уже подписаны, и в Беларуси рассчитывают на активизацию проекта, который, по словам председателя Совета Республики, мог бы стать долгосрочной надежной программой.

Спикер в целом высказался за укрепление промышленной кооперации со Свердловской областью, предложив сконцентрироваться на двух-трех инвестпроектах в сфере машиностроения.

Во время встречи обсуждалось развитие научно-технического сотрудничества. Стороны сошлись во мнении, что участие в реализации совместных проектов будет особенно важно для молодежи. "Мы сегодня крайне заинтересованы в развитии производства наукоемкой, инновационной продукции", - отметила Людмила Бабушкина. Перспективными разработками занимается Уральское отделение РАН. Вузы российского региона заинтересованы в укреплении контактов с белорусскими коллегами, готовы активизировать обмен студентами. Подытоживая, Людмила Бабушкина выразила уверенность, что нынешний визит в Беларусь делегации Свердловской области придаст новый импульс торгово-экономическим отношениям, гуманитарным контактам.-0-