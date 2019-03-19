19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Звязда" , сообщает БЕЛТА.

"Работа по пересчету нормативов распределения продолжается и, полагаю, завершится в 2019 году с установлением с 2020 года для нас норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, отвечающего экономическим интересам страны", - рассказал Игорь Петришенко.

По всем вариантам предварительных расчетов нормативы распределения для Беларуси повышаются на 0,65-1,36 процентного пункта и снижаются для Армении, Кыргызстана, а по отдельным вариантам снижаются и для Казахстана и России. "В связи с этим наши партнеры настаивают на закреплении действующих нормативов на постоянной основе, но такое предложение, естественно, не поддерживается Беларусью", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что Беларусь устраивает существующая схема распределения сумм ввозных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Страны взимают таможенные пошлины при ввозе товаров на свою территорию, а затем распределяют их по установленным нормативам между бюджетами. Белорусскую сторону не устраивает сумма зачисляемых в бюджет (поступающих от других государств-членов) ввозных таможенных пошлин, которая в свою очередь зависит от размера норматива распределения, установленного для Беларуси.

Ввозные таможенные пошлины между бюджетами государств-членов сначала Таможенного союза, а затем Евразийского экономического союза распределяются с 2010 года. С начала функционирования ЕАЭС (2015 год) сальдо расчетов для Беларуси стало отрицательным, что неоднократно доводилось до Евразийской экономической комиссии с предложением произвести пересчет действующих нормативов распределения.

"Для России также складывается отрицательное сальдо расчетов, а Армения, Казахстан и Кыргызстан имеют положительное сальдо расчетов и фактически получают дополнительные доходы за счет ввозных таможенных пошлин, часть которых должна зачисляться в бюджет Беларуси", - пояснил Игорь Петришенко.

Сейчас нормативы распределения пошлин выглядят так: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.-0-