Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Вьетнамом - посол

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Вьетнамом. Об этом сообщил посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прилагаем все усилия по наращиванию и диверсификации торговли во Вьетнаме. Вьетнамская сторона идет нам навстречу. В частности, продлены сроки беспошлинного ввоза машинокомплектов и полнособранной белорусской техники. Завершена трехлетняя работа по сертификации нашей молочной продукции. Сейчас идет процесс по сертификации отечественных производителей мяса и мясных изделий, - сказал Владимир Гошин. - Мы готовы к более активному созданию совместных производств. Также заинтересованы в том, чтобы вьетнамская сторона приходила и в Беларусь, так как у нас много интересных направлений для развития бизнеса".

По его словам, соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС дало большой импульс развитию торгово-экономических отношений. За прошлый год товарооборот с Беларусью превысил $200 млн. "Однако в этом году из-за коронавируса во Вьетнаме введены достаточно жесткие карантинные меры, практически отсутствуют иностранные коммерческие авиарейсы, что привело к снижению деловой активности и приостановке реализации ряда контрактов, что сказалось на результатах нашей торговли", - отметил он.

Посол также рассказал, что на вьетнамском рынке очень жесткая конкуренция, в частности, с мировыми лидерами. Здесь открыты представительства крупнейших иностранных компаний во всех отраслях экономики. Кроме того, соседство с Китаем и Республикой Корея диктует для международных игроков жесткие правила условий ведения бизнеса. "С 1 августа вступило в действие соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом, а это означает для белорусских производителей, что конкуренция усилится еще больше", - добавил он.

Как отметил Владимир Гошин, экономики Вьетнама и Беларуси дополняют друг друга. "Имеющийся потенциал сотрудничества позволяет говорить о том, что мы можем приумножить наши достижения и реализовать задачи, которые поставили президенты наших стран о доведении взаимного товарооборота как минимум до $500 млн. Для этого потребуется слаженная работа всех госорганов, белорусских и вьетнамских экспортеров и импортеров. Наше посольство также готово оказывать любое содействие в этом направлении. К тому же, результаты 2019 года показывают, что у нас есть прогресс, имеются все возможности, поэтому призываю всех к активной работе", - подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что Вьетнам - один из лидеров по экономическим показателям не только среди азиатских стран, но и во всем мире. За прошлый год рост ВВП составил 7%. В первой половине этого года, несмотря на сложности с коронавирусом, рост ВВП - около 2%. До конца года ожидается, что это будет 4%. "В то время, когда большинство стран ушли в минус, Вьетнам демонстрирует положительные результаты, в том числе по экспорту и импорту. Внешнеторговый оборот за первое полугодие составил порядка $240 млрд", - сказал он.-0-