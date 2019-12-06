Беларусь рассчитывает на подписание в 2020 году соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона рассчитывает, что в 2020 году страны СНГ подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли услугами. Об этом сообщил журналистам по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Экономического совета СНГ вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы акцентировали внимание на завершении работы по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами, - сказал Игорь Петришенко. - Высказали просьбу, чтобы в период председательства Узбекистана в СНГ (в 2020 году. - Прим. БЕЛТА) мы наконец-то вышли на финальную стадию и подписали это соглашение. Сегодня мы услышали от моего коллеги вице-премьера Узбекистана Джамшида Кучкарова, что узбекская сторона будет активно работать над тем, чтобы мы подписали это соглашение".

Как сообщил на заседании Джамшид Кучкаров, создание зоны свободной торговли услугами в СНГ входит в перечень мероприятий по реализации концепции председательства Узбекистана в СНГ. Всего в этом плане 69 мероприятий. В числе приоритетов председательства узбекской стороны он назвал укрепление развития СНГ и повышение авторитета Содружества, развитие кооперационных связей, совершенствование транспортного потенциала СНГ, развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий. Джамшид Кучкаров также сообщил, что в мае 2020 года в Ташкенте пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, а в октябре - Совета глав государств. Кроме того, узбекская сторона будет принимать Совет министров иностранных дел СНГ, проводить заседания отраслевых органов Содружества.-0-