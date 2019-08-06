Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на активное вхождение машиностроительной продукции на индийский рынок, в первую очередь карьерных самосвалов БелАЗ, а также электробусов. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с почетными консулами Беларуси в Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году намечается более высокий уровень товарооборота, чем в предыдущем", - сказал Михаил Мясникович, обращаясь к почетным консулам в Мумбаи и Колкате. По его словам, с индийской стороной реализуется достаточно много проектов, вместе с тем "Беларусь рассчитывает на активное вхождение машиностроительной продукции на индийский рынок".
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