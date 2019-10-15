Беларусь рассчитывает на рост экспорта благодаря соглашениям ЕАЭС о ЗСТ с третьими странами

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на рост экспорта благодаря соглашениям Евразийского экономического союза о зонах свободной торговли с третьими странами. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко перед заседанием Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим большую работу по "вскрытию" внешних рынков вместе с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу через заключение преференциальных торговых соглашений с третьими странами, - отметил Андрей Евдоченко. - Уже вступило в силу соглашение с Вьетнамом, вступает с Ираном, Египтом, Сербией, завершаем переговоры по ЗСТ с Израилем, в начале следующего года переговоры с Индией. Есть еще список из 12 государств, с которыми мы хотели бы работать примерно в 2-3-летнем интервале времени".

Данный список может быть дополнен другими странами. Как пояснил Андрей Евдоченко, до конца этого года стоит задача определить конкретный перечень стран, с которыми готовы работать все пять государств союза. "С марта мы начинаем переговоры уже с этими странами, чтобы добиться их согласия на эту работу и определить контуры таких соглашений. К сентябрю мы должны внести в Совет ЕЭК полный доклад, с какими странами и как мы будем работать в ближайшие годы", - добавил он.

По мнению первого замминистра иностранных дел, для роста экспорта Беларуси также нужно расширять промышленное производство. "Если посмотреть, кто дал в этом году прирост поставок за рубеж, то это прежде всего экспортно ориентированные высокотехнологичных производства. Среди них "Штадлер", БЕЛДЖИ, "Белагротерминал". Очевидно, что нам надо наращивать создание производств либо самим, где мы можем и имеем компетенцию, либо за счет привлечения прямых иностранных инвестиций", - добавил Андрей Евдоченко.

Кроме того, готовится проект указа о поддержке экспортеров. Министерство финансов предусмотрело в бюджете средства на его реализацию, принятие указа поддерживают органы госуправления, региональные власти, бизнес-сообщество.

По словам Андрея Евдоченко, большой потенциал сегодня у экспорта услуг. "Мы говорили все время о том, что экспорт услуг у нас должен идти опережающими темпами по сравнению с экспортом товаров. Примерно 46-47% в сфере экспорта услуг у нас составляют транспортные услуг, сейчас IT выходит на второе место. Поэтому на IT особая надежда - так же, как и на все остальные виды услуг - образовательные, банковские, страховые и т.д., - отметил первый замминистра. - Нам надо подтягивать экспорт услуг. Во многих государствах экспорт услуг превосходит экспорт товаров, поэтому есть большой потенциал.-0-